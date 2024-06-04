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サイン入り　伊藤桂司作品集　LANDSCAPE AND FLOWERS
商品番号 G23907454110
商品名

サイン入り　伊藤桂司作品集　LANDSCAPE AND FLOWERS
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

伊藤桂司作品集　LANDSCAPEANDFLOWERS発行：光琳社出版　1996ソフトカバー　260×225㎜　107頁伊藤桂司さんのサインが入っています。全体に多少の薄汚れ・スレ・端部の傷みがありますが、古書にしては良い状態です。帯なし。
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