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YMO BOOK
商品番号 J74914346292
商品名

YMO BOOK
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,846 円
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商品詳細

YMOBOOKYOUNGMUZAKOZISAN昭和58年発行の本です。本屋さんのブックカバーをしたまま保管してありましたので、比較的きれいかと思います。同じ本が２冊あったので、保管用に買ったものかも知れません。若干本の角辺りにスレがあります。写真3.4数カ所、ポチッとした、経年劣化による汚れがあります。写真5.6.7中は折り目もなくきれいです！長期自宅保管していたため、ご理解いただける方！#YMO#YOUNG　MUZAKOZISAN#坂本龍一#細野晴臣#高橋幸宏
http://narcologia.ru/goods/conception259657.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion779178.html
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