YMOBOOKYOUNGMUZAKOZISAN昭和58年発行の本です。本屋さんのブックカバーをしたまま保管してありましたので、比較的きれいかと思います。同じ本が２冊あったので、保管用に買ったものかも知れません。若干本の角辺りにスレがあります。写真3.4数カ所、ポチッとした、経年劣化による汚れがあります。写真5.6.7中は折り目もなくきれいです！長期自宅保管していたため、ご理解いただける方！#YMO#YOUNG MUZAKOZISAN#坂本龍一#細野晴臣#高橋幸宏



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YMO Book: Young Muzak Ozisan



YMO Book Young Muzak Ozisan サウンドール特別編集



Omiyage―YMO写真集 Goro特別編集 (1981年)



アイデア No.289 The Studio Tokyo Japan 奥村靫正のすべて | 誠文堂 ...



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