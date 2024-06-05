【ファミコン】ドラゴンクエスト1 ハガキ付き FC

初期動作確認済み経年による劣化は多少なりともありますが、全体的はダメージは薄い方かと思います。箱の状態もかなり良い方で、箱感がしっかり保たれており、色味も落ちていません。中身は袋も含めて非常に綺麗だと思います。しかしながら現状をよく写真でご確認の上検討していただければと思います。細かい部分では伝わりきらない箇所もあると思いますが写真にできる限り映るようにしております。こちらはプラケース付き専用箱にて発送致します。梱包は箱の角が傷つかないように工夫して防水対策の上発送させていただきたいと思っておりますが、発送後のダメージによる返品はいかなる場合でもお受けしかねますことを御了承下さい。また、すり替え防止等のため返品は受け付けておりません、購入前の確認の徹底をお願いします。#ファミコン#FC#レトロゲーム



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