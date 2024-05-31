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ファミリーコンピューター　本体　新品未使用
商品番号 M83235170037
商品名

ファミリーコンピューター　本体　新品未使用
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 23,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。新品未使用のファミリーコンピューター本体（HVC-001）になります。汚れ、黄ばみもなく大変綺麗です。未使用の為、動作確認はしておりません。外箱に小さな凹み有り（写真9枚目）。発泡スチロールに小さな破損箇所有り（写真10枚目）。古い物ですのでご理解頂いた上でご購入お願い致します。♯ファミコン♯任天堂♯レトロゲーム
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