ファミリーコンピューター　本体　新品未使用

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。新品未使用のファミリーコンピューター本体（HVC-001）になります。汚れ、黄ばみもなく大変綺麗です。未使用の為、動作確認はしておりません。外箱に小さな凹み有り（写真9枚目）。発泡スチロールに小さな破損箇所有り（写真10枚目）。古い物ですのでご理解頂いた上でご購入お願い致します。♯ファミコン♯任天堂♯レトロゲーム
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