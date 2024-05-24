La Bible Game Boy 限定版（マリオ）

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商品：LaBibleGameBoy-SuperMarioSet-/Pix'nLove言語：フランス語発行：Pix'nLove発売年：2013年サイズ：A5ページ数：324ページ（表紙含む）モノクロのゲームボーイソフトや本体、周辺機器が紹介された本「LaBibleGameBoy」の限定版です。数年前に海外から取り寄せた後、暗所保管していました。ゲームボーイ本体を模したデザインで、ケースの一部（液晶画面部分）はレンチキュラー印刷になっており、角度によって2種類の絵柄が切り替わって見えます。ビニール未開封ですが、ビニールにスレや小さな穴、一部に大きな破れがあり、ケースに細かい傷や剥がれて白くなっている箇所があります（画像5枚目）。画像7枚目は別途所有しているもので、ケースで隠れて見えない本の参考画像として掲載しました。発送はらくらくメルカリ便（宅急便コンパクト）を予定しています。