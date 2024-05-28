【動作確認済み】FC　ファミコン　テトリス　※海外輸入

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商品詳細
ファミコン版非常に珍しいと思われるテトリス海外版です。音もあります。二人用プレイも可能です状態は写真にて判断をお願いします。付属品は写真に写っているものが全てです。不明な点がありましたら質問をお願いします。本体ソフトのみ動作確認済。基盤クリーニング済#ゲーム#テレビゲーム#レトロゲーム#任天堂#Nintendo#ファミコン#FC#海外
http://narcologia.ru/goods/seamless770829.html
http://narcologia.ru/goods/procurement706433.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral548632.html
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