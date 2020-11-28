新品【NF限定版Blu-ray】SAKANAQUARIUM 光 ONLINE

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【NF限定版Blu-ray】SAKANAQUARIUM光ONLINE新品※中身確認のため開封は致しましたが、全て未使用品となっております。サカナクションNFmember会員限定受注生産商品現在入手不可反射板ステッカー(角度で模様が変わります)不織布マスク、マフラータオル付SAKANAQUARIUM光ONLINE-NFmemberLimitedEdition-定価￥14,500（＋税）発売日：2021年3月17日(水)プレイパスは使用期限切れのため使用できません。完全未使用品です。【商品内容】①DISC1Blu-rayDISC1（8/16ライブ本編＋特典映像）②DISC2Blu-rayDISC2（8/15FC限定ライブ本編）③DISC3CD1（8/16のライブ音源前編）④DISC4CD2（8/16のライブ音源後編）⑤オリジナル不織布マスク３枚⑥光ONLINE限定デザインマフラータオル②⑤⑥は、NFmember特典となっております。お探しの方いらっしゃいましたら是非◎#サカナクション#光オンライン#山口一郎