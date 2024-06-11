絵画　原画「真ん中に立つだけが世界じゃない」チューリップNo.300

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役者さんが輝くには、スポットライトを当てる人が必要。スポットライトを当てる人は誰だか分からないけど、その「役割」を果たす人が必要。例え目立たなくても、その人が居ない世界では成り立たない。自分の「役割」を認識している人は、輝いて見えます。初めて舞台を見た時の感動を。ー ★お知らせ★ 芦屋→代官山→名古屋の次は、 星ヶ丘駅 駅内ギャラリー （23.9.20-9.25/ふらっと立ち寄ります）⁡ 受注制作のご依頼を多く頂いており、 只今、制作依頼はストップ中です^^;⁡ ⭐︎新作は週末21時頃にアップします⭐︎⁡ キャンバス:SM（158×227×20）アクリル絵の具等ニス塗り⁡＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⁡ 『「クスッ」と笑わせてくれる動物たちのワンシーン』 愛知県在住の画家です。 「北村直登さん、長谷川潔さん」などの巨匠に憧れて 絵を描いてます。 どうぞ、宜しくお願いいたします！⁡＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝⁡ 制作動画等を見ることができるInstagramは、 メルカリショップより(^^)「tadaharu_art」でショップ検索→キツネの絵が目印です。⁡＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ギャラリー等での販売でタイミング良く売り切れてしまう可能性もございますので、 購入前にコメント頂けると助かりますm(__)m 取り置きも可能です♪＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ #絵画#原画#ハンドメイド#tadaharu_art#プレゼント