Mrs. GREEN APPLE SS席特典グッズ＋a

最終値下げMrs.GREENAPPLEノアの方舟SS席限定特典グッズ・ビッグタオル(写真撮影のため開封しましたがライブでは使っていません)・マルチポーチ(未開封)おまけ(＋a)・乗船証明書・8/3愛知公演fc特典チケット・ノアの方舟金テープ(保存方法が悪くかなりの折れ目やシワあり)・Atlantis青テープ(多少のシワあり)※商品の状態は「未使用に近い」としていますが、こちらはタオルとポーチに関するものなので、金テープなどは傷があります。そのため金テープ等はあくまで「おまけ」だと思っていただけると幸いです。※配送にはリサイクル資材を使用しています。



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