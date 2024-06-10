TWICE MISAMO マスターピース　ハイタッチ3セット　サナ

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ハイタッチトレカを除く画像の3点になります。(ハイタッチトレカはつきません)CDは中身確認の為一度開封しております。※全て未使用未開封の状態です。(ハイタッチ可能)ディスク未再生購入後6時間以内に発送及び通知いたしますのでお急ぎの場合はご申し付け下さい。(この点に関しての確認コメント等は不要です。説明欄をお読みになっていないとみなし返信しませんのでご了承ください。)コメント等されていても即購入可能ですので、気にせず即購入いただけます。即購入可能即日発送可能基本的に無言取引とさせて頂きます。#TWICE#MISAMO#ラキドロ#ハイタッチナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィ