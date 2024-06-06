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三味線　ケース付き
商品番号 M96712197645
商品名

三味線　ケース付き
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 10,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···三味線とても綺麗です。弦は張り替えた方がいいと思いますが、すぐにお使い頂けると思います。
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