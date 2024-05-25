2013年に国立新美術館で開催された「貴婦人と一角獣展」の公式図録と芸術新潮の同展特集号の2冊セットです。「貴婦人と一角獣」は、6枚のタピストリーで構成されていて、美術館の広いフロアが狭く感じられるほど、巨大な作品です。通常はパリのクリュニー美術館に展示されており、過去海外展示されたのは、1974年のメトロポリタン美術館だけですから、実に約40年ぶりにフランスから持ち出されたことになります。購入後、パラパラとめくった程度なので、状態は非常に良好です。ほぼ新品と同様と思います。



京都国立博物館『曾我蕭白 展』図録 & 「芸術新潮」同展特集号 ...



京都国立博物館『曾我蕭白 展』図録 & 「芸術新潮」同展特集号 ...



貴婦人と一角獣」公式図録 + 芸術新潮同特集号 2冊セット-siegfried.com.ec



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京都国立博物館『曾我蕭白 展』図録 & 「芸術新潮」同展特集号 ...



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京都国立博物館『曾我蕭白 展』図録 & 「芸術新潮」同展特集号 ...



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芸術新潮 40巻2号 １９８９年２月



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芸術新潮 2023年2月号



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