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メガゲームス10 MEGAGAMES10 GENESIS メガドライブ
商品番号 L32333998590
商品名

メガゲームス10 MEGAGAMES10 GENESIS メガドライブ
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正常動作確認済みです。カセットのみです。大切に引出しに保管し状態もいいと思いますが、新品ではありませんので、ワンオーナー品とのご理解をして頂ける方のみご購入お願い致します。当時売ることまで考えておらず、箱はかさばるので捨ててしまってます。
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