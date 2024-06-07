任天堂　ゲームボーイアドバンスSP IPS液晶【美品】

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商品詳細
【商品名】 ゲームボーイアドバンスSP 新品ピ◯チュー外装仕様のIPS液晶交換品です。【商品説明】 可愛いのでお部屋に飾っておりましたが コレクション変更に伴いまして 今回はお譲りいたします大事に使って下さい。 飾っても最高ですよ。 数回起動しましたが 動作確認の時間は30分程です。 写真に写ってる画面シートは剥がしてくださいね。 HISPEEDIDO社Ver.5IPS液晶を使用 明るさを15段階に調整できます。 色等も変更できます。 ⭐︎バッテリー新品 （本体に組み込んでお送りします） ⭐︎ケース新品 ⭐︎ボタン新品 ⭐︎USB充電器 ⭐︎IPS画面新品（HISPEEDIDO社Ver.5） ⭐︎画面横ボルト穴シール等は必要ならお貼り下さい。⚠️IPS液晶画面ですのでかなり綺麗ですよ⚠️ 【注意事項】 ☆シェル（外装）新品ですが、キズ汚れあるかもです。 ☆基盤は清掃いたしましたので動作は良い感じです。 ☆ヒンジはノーマル設定にしてありますので 純正と同じ位置で画面止まり固定されます。 ☆中古品で古い商品ですいつ壊れるか分かりません 保証\u0026返品は申し訳ないですが出来ませんので ご理解の上でご購入お願いします。※発送につきまして※ ☆プチプチにて保護しネコポスにて発送予定です。 ☆出来るだけ早くお客様に届く様に発送します。 ☆基本クロネコさん営業所で発送いたしますので 早くお手元に届くと思います。 ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic978737.html
http://narcologia.ru/goods/procurement414033.html
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