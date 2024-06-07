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任天堂　ゲームボーイアドバンスSP IPS液晶【美品】
商品番号 Q56743950623
商品名

任天堂　ゲームボーイアドバンスSP IPS液晶【美品】
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 8,671 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】　ゲームボーイアドバンスSP　新品ピ◯チュー外装仕様のIPS液晶交換品です。【商品説明】　可愛いのでお部屋に飾っておりましたが　コレクション変更に伴いまして　今回はお譲りいたします大事に使って下さい。　飾っても最高ですよ。　　数回起動しましたが　動作確認の時間は30分程です。　　写真に写ってる画面シートは剥がしてくださいね。　HISPEEDIDO社Ver.5IPS液晶を使用　明るさを15段階に調整できます。　色等も変更できます。　⭐︎バッテリー新品　（本体に組み込んでお送りします）　⭐︎ケース新品　⭐︎ボタン新品　⭐︎USB充電器　⭐︎IPS画面新品（HISPEEDIDO社Ver.5）　⭐︎画面横ボルト穴シール等は必要ならお貼り下さい。⚠️IPS液晶画面ですのでかなり綺麗ですよ⚠️　【注意事項】　☆シェル（外装）新品ですが、キズ汚れあるかもです。　☆基盤は清掃いたしましたので動作は良い感じです。　☆ヒンジはノーマル設定にしてありますので　　純正と同じ位置で画面止まり固定されます。　☆中古品で古い商品ですいつ壊れるか分かりません　　保証\u0026返品は申し訳ないですが出来ませんので　　ご理解の上でご購入お願いします。※発送につきまして※　☆プチプチにて保護しネコポスにて発送予定です。　☆出来るだけ早くお客様に届く様に発送します。　☆基本クロネコさん営業所で発送いたしますので　　早くお手元に届くと思います。　　ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic978737.html
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http://narcologia.ru/goods/organization657462.html
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