全初版 全3巻セット ユダヤ古代誌 456巻 ちくま学芸文庫 ヨセフス

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「ユダヤ古代誌」 4.5.6巻セットFlaviusJosephus/秦剛平フラウィウスヨセフス写真のように、経年による汚れや傷やシミもありますが書き込みや線引きはないようで、読むのに問題はないようです。この度全巻セットを購入したため出品しております。古本にご理解がある方のみご購入お願いします。全て初版本です。ヨーロッパのキリスト教徒や知識人たちにもっとも広く読まれてきた『ユダヤ古代誌』。天地創造から説き起こし、紀元後66年のユダヤ戦争直前までの記述で終わる全20巻は、ヨセフスが敗軍の指揮官のひとりとしてローマに降ったのち、皇帝の厚遇のもとに書かれた。政治的には親ローマ派であり、思想的にはユダヤ教、ユダヤ文化の弁護者であったヨセフスの大著は、ユダヤ史を知るうえできわめて貴重な史料であるばかりでなく、イエスと同時代の散逸した記述を数多く含む文献として、キリスト教徒たちの関心をひきつけてきた。...............丁寧に梱包して発送させていただきます#フラウィウス・ヨセフス#ユダヤ古代誌#キリスト教ユダヤ古代史#筑摩書房#ちくま学芸文庫#FlaviusJosephus#Flavius_Josephus#秦剛平#秦_剛平#本#歴史／世界史キリスト教 旧約聖書 新約聖書