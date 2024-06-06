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nintendo DS lite DSライト 本体 2個セット
商品番号 Q85206772523
商品名

nintendo DS lite DSライト 本体 2個セット
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 6,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※バラ売り不可※出来るだけ細かく掃除、除菌しました。それぞれ小傷、スレ等あります。ポケモンのソフト等やってましたが異常無くプレイ出来ていました。ソフトは付きません。本体のみです。古い物ですので、細かく色々気にされる方はご遠慮下さい。黄色イエロー(ピカチュウ)↓下画面ややヤケあり。下画面4隅が白くなってしまっています。赤黒レッドブラック↓画面上下ヤケあり。タッチペンとゲームボーイアドバンスのカセット部分のカバーありません。この前まで普通の状態でしたが、勝手に電源が付くことがあります。その他何か異常があるかもしれませんが把握しておりませんので、ジャンクとしてお考え下さい。
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