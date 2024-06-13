リザードンex アルセウスVSTAR 構築済みデッキ

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ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードリザードンex\u0026アルセウスVSTAR軸の構築済みデッキです。デッキは出品時のスタンダードレギュレーションに準拠しております。カードの状態につきましてはトラブル防止のため、一律プレイ用でお願いいたします。確認したい部分等ありましたら、コメントいただければ対応いたします。また、使い方を教えてほしい、このカードを変えてほしい・追加してほしいといったご要望にも対応いたしますので、コメントいただけると幸いです。※まとめ買い用のダメカン、VSTARマーカーを出品していますので↓のタグからご確認ください。デッキとのまとめ買いで値下げ可能です。お子様もしくは保護者の方、最大限サービスしますのでご相談ください。神奈川県からの発送です。ご相談いただければ一番早い集荷に間に合うように発送します。(近所のコンビニの集荷17時が目安です。)折れ防止防水の上、らくらくメルカリ便での発送です。＊ゆうゆうメルカリ便への変更も可能です。○即購入可能○ポケモンカード関連出品→#おれんじあめポケカ他にもデッキ出品しています→#おれんじあめデッキリザードンexデッキリザードンデッキリザードンアルセウスデッキポケカポケモンカードデッキ構築済みデッキ初心者オススメまとめ売りセット