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ニンテンドー64　本体\u0026ソフト まとめ売りセット
商品番号 L34572165061
商品名

ニンテンドー64　本体\u0026ソフト まとめ売りセット
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー64本体、ソフト9本(箱あり)、内ソフト3本の攻略本または雑誌。コントローラー3つ、振動パック2つ、GBパック2つ。動作確認していません。シールが貼ってあったり、汚れやシミなどあります。写真にて確認していただくか、コメントにて質問してください。本体は、箱なし取説あり。ソフトは、全て箱あり取説一部なし。自宅保管品、動作未確認のためご了承ください。#ニンテンドー　#任天堂　#ニンテンドー64
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