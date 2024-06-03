サクラ CD ユニット トレカ セット

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商品詳細
日本2ndシングル【UNFORGIVEN】初回生産限定盤A(CD+PHOTOBOOK)初回生産限定盤B(CD+DVD)通常盤・初回プレス(CD)UNIVERSALMUSICSTORE限定盤(CD)初回限定メンバーソロジャケット盤(CD)上記CDと封入トレカ全て開封済みでシリアルナンバーなし❌CD、DVDは未再生です初期スレご理解いただける方のみ⭕️即購入❌バラ売り⚠️ペット、喫煙者おりますので気になる方はご遠慮ください。1stシングル【FEARLESS】も在庫ございますユニバーサルミュージックルセラフィム lesserafim
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