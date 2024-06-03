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狼と香辛料　全巻セット
商品番号 E31493739116
商品名

狼と香辛料　全巻セット
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらはロレンスとホロの旅路を描いた「狼と香辛料」の全巻+その後を描いた「SpringLog」の第1巻セットとなります。続編の「狼と羊皮紙」ではございませんのでご注意ください。基本的に暗所で綺麗に保存しておりますので状態は良いですが、中古であることをご了承いただきお求めください。「狼と香辛料」支倉凍砂/文倉十定価:￥590#支倉凍砂#支倉_凍砂#文倉十#文倉_十#本#日本文学／小説・物語
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