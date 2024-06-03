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限定品　希少　エリザベート　宝塚　瀬奈じゅん　DVD
商品番号 O41569334512
商品名

限定品　希少　エリザベート　宝塚　瀬奈じゅん　DVD
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,415 円
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商品詳細

お値下げしました！希少！5000個限定のDVDBOXです。2009年の瀬奈じゅんさん主演のエリザベートです。1度視聴し、大切に保管してましたが、ケース、ディスクに多少スレ等ございますが再生に問題はありません。写真（ディスク1枚目）でご確認ください。ポストカードは欠品しております。中古品であることをご理解いただける方お願いします。※プチプチに包んで、新品のダンボール箱に入れ匿名配送予定です。ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便に変更になる場合がございますご了承下さい。【商品説明】2009年版月組大劇場公演『エリザベート』を、話題のルドルフ役替わり公演まで、完全攻略！瀬奈じゅん×『エリザベート』を徹底追求する、特典ディスク付き、3枚組特別装丁DVD-BOX、初回生産限定で登場！！在庫が無くなり次第、販売終了となります【収録内容】＜Disc1・2＞■月組大劇場公演『エリザベート』(Cast)トート／瀬奈じゅんエリザベート／凪七瑠海フランツ・ヨーゼフ／霧矢大夢ルドルフ／遼河はるひルイジ・ルキーニ／龍真咲■BonusTrack・稽古風景・別アングル映像（一部シーン）・歌詞字幕機能付き＜Disc3＞約90分のSpecialDisc！瀬奈じゅん出演の『エリザベート』３公演の、未公開シーンを含むメイキング映像と舞台映像を網羅！さらに、2009年版『エリザベート』役替わりシーンも収録！■Elisabeth×SENAJUN－making－2002年花組公演、2005年月組公演、2009年月組公演の未公開シーンを含むメイキング映像をダイジェスト編集！■Elisabeth×SENAJUN－stage－○2002年花組公演舞台映像より「ルキーニ」○2005年月組公演舞台映像より「エリザベート」○2009年月組公演舞台映像より「トート」■ルドルフ役替わり特集2009年月組公演より、青樹泉、明日海りお出演シーンを完全収録！#宝塚歌劇団#月組#エリザベート#瀬奈じゅん#明日海りお#霧矢大夢#龍真咲#遼河はるひ#凪七瑠海#DVDボックス
http://narcologia.ru/goods/encourage380872.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei859671.html
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