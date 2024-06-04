馬の解剖図譜　Schmaltz IV (1) 【希少】

馬の解剖図譜 SchmaltzIV(1)日本中央競馬会競走馬保健研究所\u20281974年馬体躯幹の断面解剖図譜「AtlasderAnatomiedesPferdes／Schmaltz」の翻訳のうちの一冊。「心臓（１）」「肺（１）」「胃」「小腸」等22図。書籍サイズ31cm商品状態とても古い書籍になります。1ページ余白に名前書き込みあり。濡れ後よれ、やけ、匂いは若干ありますが状態はわりと良いです。神経質な方や完璧を求める方はご購入はお控えください。ーーーーーーーーーーーーーーーー写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーコメント無し、即購入大歓迎です⸜(◍´꒳`◍)⸝＊中古品売買の特質をご理解頂き、神経質な方はご購入をお控えください。