ENHYPEN ソンフン 会報誌トレカ 1000名限定

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商品詳細
FC限定アンケート企画抽選1000人限定トレカソンフン当方ソンフンペンでないため、ソンフンペン様の元へ届いて欲しいと思い出品させて頂きました。スリーブ+硬貨ケース+防水加工をした上で発送予定としています。即購入⭕️◎あくまで素人保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。ENHYPENenhypenエンハイフンエナイプン엔하이픈ENGENEJONGWONジョンウォンHEESEUNGヒスン JAYジェイ JAKEジェイク SUNGHOONソンフン SUNOOソヌNIKIニキ ポスカフォトカード PHOTOCARDトレカ ラキドロ アンケート ファンクラブ
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