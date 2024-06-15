【完備】PlayStation4 Pro CUH-7000B HDD 2TB換装

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PlayStation®4ProCUH-7000BB01ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥44980HDDは2TB換装しています初期化、動作確認OK、FWバージョン10.50本体に化粧品か何かの着色又は脱色らしきものがありますが、それ以外の傷はほとんど無いと思います。コントローラーに関しては動作問題ありませんが経年使用したものなので、全体的に摩耗感あります。 付属品PS4pro本体(HDD2TB換装)外箱コントローラー(白)HDMIケーブル電源コードUSBケーブルモノラルヘッドセット(未使用)印刷物一式純正カメラカメラスタンドペットを飼育していない禁煙環境の自宅でのみ使用していたためペット臭、タバコ臭などはございません。あくまでも中古品ということをご了承ください。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4