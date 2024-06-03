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孔雀サボテン　紫勲
商品番号 W51796969487
商品名

孔雀サボテン　紫勲
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像7/1花が終わりましたので伸びすぎた葉は剪定しています。来春の開花見込み株です。濃いピンクの大輪の花をつけます。中心の花びらに薄くグラデーションが入ります。※個体差あり成長に伴い適宜お手入れしますので気になる方はコメントよりお願い致します。画像差し替えには多少お時間頂戴しますのでご了承ください。茨城県南部で現在はベランダ外置き管理です。冬は室内人気の孔雀サボテン5号鉢のまま発送します。梱包はリサイクル品を使用します。葉に傷みや虫食い等あります。素人栽培です。蕾は虫喰われや輸送による環境の変化で落ちる場合があります。ご了承ください。神経質な方や完璧を求める方は御遠慮下さい。#入手困難#プレゼント#誕生日#贈答用#多肉植物#サボテン#サボテンの花#誕プレ
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