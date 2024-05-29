電子ピアノ 電子キーボード 140音色128リズム キーボード 61鍵盤

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ご覧いただきありがとうございます♪#Malama♡フォロー割あり☆即購入歓迎【持ち運べる軽量設計】内蔵HiFiスピーカー、ヘッドフォン端子搭載、約89*21*6.5cm、重量約4.1kg（本体のみ）。日々の掃除の際、移動させるのが苦でないのは嬉しいですよね。お子様や女性でも持ち運ぶことができます。ご注意：イヤホンをご使用する前に、必ずイヤホンを電子ピアノの3.5mmオーディオポートに完全に差し込んでください。さもないと、イヤホンが接続不良かもしれません。本製品は2Wのデュアルスピーカーを内蔵しており、一般大衆のお客様や初心者の音質面でのニーズを満たすためであり、音質に厳しいお客様にとってはこの製品の音質は彼らに合わせません。ご了承ください。【多彩な音色と効果機能】140種類の楽器音色と128種類のリズム、61種類のパーカッションが搭載され、バリエーション豊かな演奏ができます。音響き効果なども使えば、さらに演奏に奥行きを加えて楽しめます。【MIDI機能とタッチ感度調整機能付き】USBMIDI機能があって、MIDIとパソコン、スマホなどの設備と自由的に接続できます。タッチ感度調整機能付き。鍵盤を叩く強さで変わる音色をリアルに表現します。充電上のご注意：（1）USBPD急速充電アダプタに対応しません。（2）電源アダプター規格：5V2A。（3）電子ピアノをご使用する前に、必ずデバイスが満充電の状態になるをご確認ください。さもないと、キーボードが反応しないことがあります。【本物のピアノと同じ鍵盤サイズ】白鍵の広さは22mm、弾く強さで音の強弱もつけられ、生ピアノと同じ弾き心地で練習や初心者に最適な電子ピアノです。付属品：キーボードスタンド、オーディオケーブル、練習用イヤホン、譜面スタンド、専用収納ケース、鍵盤シール、日本語取扱書。ご注意：本製品はスタンドとキーポートのビスが付属しておりません。ご了承ください【初心者に優しい付属品】キーボードスタンド、オーディオケーブル、練習用イヤホン、譜面スタンド、丈夫な専用ケース、鍵盤シール、日本語取扱書など8点の付属品が付いて、高品質だけではなく、初心者に実用性が高いセットです。5141$$10000