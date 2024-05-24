◆世界中の人たちが訪れたいと思うジブリ美術館、その原点となる「絵」を紹介◆開館から20年の間に描かれた、膨大な数のイメージを、カラーイラストで掲載◆美術館開館当初からのスタッフが語る、知られざる宮崎駿監督のエピソード◆宮崎駿監督、鈴木敏夫プロデューサーによる、本書のための新規インタビューを実施◆解説文や漫画から、図解イラストや落書きまで、英語訳をほぼ完全に収録◆2冊セットで約600ページの大型特別本、ハードケース入りにての刊行輸送用段ボールにスレ、傷があります。・輸送用段ボールの上からプチプチを二重に巻いて発送致しますので凹み等が生じる場合があります。・書籍に汚れ、傷等は見当たりませんでした。・完全な美品をお求めの方や神経質な方は購入をご遠慮下さい。



宮崎駿とジブリ美術館」 イメージボード スケッチ集 2冊セット 格安 ...



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宮崎駿とジブリ美術館』内容案内 - 岩波書店



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