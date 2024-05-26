CIRCUS TOWN (完全生産限定盤) (アナログ) (ジャケット絵柄メガジ

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商品詳細
「ＣＩＲＣＵＳ ＴＯＷＮ」メガジャケット付き山下達郎 LP レコード 全世界が待っていた！最新リマスター＆ヴァイナル・カッティング！！山下達郎TATSUROYAMASHITARCA/AIRYEARS VinylCollection全世界が待っていた！1976年~1982年までRCA/AIRYEARSにて発売された、アナログ盤、カセット、全8アイテム2023年最新リマスター＆ヴァイナル・カッティングにて発売決定！！ニュー・ヨークとロスでレコーディングされ、その衝撃的クォリティで絶賛を浴びた、鮮烈ソロ・デビュー・アルバム。【完全生産限定盤】180g重量盤 アナログ《収録内容》[NEWYORKSIDE]01.CIRCUSTOWN02.WINDYLADY03.MINNIE04.永遠に[LOSANGELESSIDE]01.LASTSTEP02.CITYWAY03.迷い込んだ街と04.夏の陽#山下達郎#エンタメ/ホビー#CIRCUSTOWN
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