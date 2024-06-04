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シシリー・メアリー・バーカー 花の妖精 4冊(バラ売り可)
商品番号 G79694020807
商品名

シシリー・メアリー・バーカー 花の妖精 4冊(バラ売り可)
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シシリー・メアリー・バーカーCICELYMARYBARKERFLOWERFAIRIESOFTHE・SPRING・SUMMER・AUTUMN・WAYSIDEバラ売りの場合1冊　¥16002冊　¥2800(¥1400×2)3冊　¥3600(¥1200×3)4冊　¥4000(¥1000×4)4冊の場合にご確認いただきたいこと・箱は、FOURSEASONSOFFLOWERFAIRIESとなっていますが、WINTERはなく、WAYSIDEが入っています。カバーにヨレ(写真4,7枚目など)や、箱に破れがあったり(写真9枚目)などのある中古品です。とても素敵な妖精本です。ぜひご愛蔵、ご愛読ください。それぞれの本から、無差別に1ページずつ写真を撮ってみました(写真17-20枚目)。箱のサイズ約14.5×11.3×3.5cm#シシリー・メアリー・バーカー#花の妖精
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