図録「川瀬巴水　旅と郷愁の風景」チラシ付き

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商品詳細
図録「川瀬巴水 旅と郷愁の風景」チラシ付き2023年4月から広島県立美術館で開催された展覧会の図録です。大きさ：約23×30cm 260ページ≪状態≫天面に若干ヨレがある他は気になるような傷みなく、おおむね良好です。画集作品集HasuiKawaseWorks木版画日本画
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