呼吸器\u0026循環器ケア　2006　隔月刊誌　一年分

呼吸器\u0026循環器ケア 2006隔月刊誌 一年分 ６冊まとめ売りです。10年以上前の本ですが、一読しただけなので、綺麗です。日総研グループ入会金3000円 年間購読料16500円基本的な呼吸器・循環器の知識についてかかれています。新人看護師さんいかがですか。重症集中ケアとまとめて購入いただける場合、割り引きします。バラ売り不可です。長期自宅保管しており、中古本に理解のない方はご遠慮ください。#かおりんごの本・教科書で検索していただくと出品している絵本、教科書、知育本、医療関連などの書籍類がまとめて見れます。よろしくお願いします。#解剖 #医学 #看護 #ナース #循環器#心電図 #急性期 #呼吸器 #内科 #外科 #急変 #ICU #CCU #新人 #心臓 #心臓手術 #弁膜症 #AMI#心筋梗塞 #狭心症 #医療機器 #エコー#心臓カテーテル #緊急対応#マナー #PTD #クリティカルケア#モニタリング #アセスメント #電解質 #酸塩基平衡#参考書#問題集#テキスト#解説



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