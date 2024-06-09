大地真央*Beside You*ベータ版

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商品詳細
こちらはベータ版となりますのでご購入の際お気を付けください。再生機器がない為、再生確認できていない状態です。箱側面に経年劣化の汚れあります(画像3)歌詞カードや箱自体は汚れや破損などなく、美品だと思います。今では入手困難な貴重なお品です。□商品詳細□月組主演男役だった大地真央が、‘84年12月に東京・パレスホテルで行ったディナーショー。白の華やかなガウンを羽織って登場した大地は”ザッツ・エンターテイメント”を歌い、挨拶。ガウンを脱いで”ワンナイト・オンリー”、”アイアム・ホワット・アイアム”などのブロードウェイ・ミュージカル・メドレーに。続いてバウ公演メドレー。『マリウス』『ディーン』『天明ふあんたじい』『IamwhatIam』を軽快に歌いつぐ。大劇場公演メドレーは初主演作『ジャンピング』から『あしびきの山の雫に』『情熱のバルセロナ』『ガイズ＆ドールズ』など。ジャケットを着替え”黒猫と私”、”ゆるやかに愛が”、”漂流記”、”RIMBAUD”など日本のポップス。ゴールドのスーツで”フウ・キャン・アイ・ターン・トゥ”。”勝利者”と”メイビー・ディス・タイム”でいったん幕に。アンコールはドレス姿で”レット・ミー・トライ・アゲイン”#大地真央#宝塚#宝塚0331
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