BUCK-TICK/TOUR No.0〈完全生産限定盤・2枚組〉

「BUCK-TICK/TOURNo.0〈完全生産限定盤・2枚組〉」BUCK-TICK#BUCKTICK#BUCK_TICK#CD・DVDblu-rayになりますので、お間違いないように宜しくお願い致します。盤面は綺麗だと思いますが、見落しがあるかもしれません。ケースは細かい傷があります。中古品ですので、細部まで状態にこだわる方はご購入をお控えください。また、返品・返金不可となりますので状態に納得頂ける方のみ購入お願いします。写真の物が全てです。 宜しくお願い致します。



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