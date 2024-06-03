【送料無料】SONY ソニー PSP 3000 グリーン 緑

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。SONYソニーPSP3000グリーン緑の出品となります。【動作状況】通常動作確認済みとなりますが、丸ボタンが陥没しております。押すと反応はしているようです。【商品の状態】通常使用によるスレや傷はありますが、致命的な傷はなく良品かと思います。写真にてご確認ください。【付属品】電池充電ケーブルボタンの件について同意いただけた方のみご購入願います。お探しの方、この機会にぜひご検討宜しくお願い致します。SONYPlayStationPortablePSP-3000SGcolor:GREENゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ
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