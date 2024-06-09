StrayKids 会場限定 ハン 名古屋 ／ 店舗ラキドロ

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StrayKids5-STARDOMETOUR2023名古屋会場限定フォトカード・9/2.3両日・店舗ラキドロ3点セットです。◎受け取り後、直ぐにスリーブに入れましたが素人管理のため気になる方は購入をお控えください。自宅保管品である事にもご理解いただける方のみ購入お願いします。※出し惜しみな部分があり、出品迷ったのでこの価格設定にしています。スリーブ➕硬質ケース➕水濡れ対策即購入可能お値引き対応不可スキズ会場限定ハンハンジソン