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ゲームボーイ　カセット　おいらじゃじゃ丸！世界大冒険　箱　説明書付き
商品番号 V55999465147
商品名

ゲームボーイ　カセット　おいらじゃじゃ丸！世界大冒険　箱　説明書付き
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂GAMEBOY用ゲームソフト、ジャレコの「おいらじゃじゃ丸！世界大冒険」です。かなりレアなソフトかと思います。箱、説明書、プラケース付きです。箱のコンディションは良くないですが箱の耳4箇所ついています。動作確認済みです。箱の潰れ、水濡れ対策を万全にして発送致します。#sinsinファミコンブース#sinsinゲームボーイ館#sinsin高額レアファミコンブースファミコン中古　カセットドンキーコングジュニアチャレンジャーアイスクライマーエキサイトバイクバルーンファイトスーパーマリオデビルワールドルイージ任天堂昭和レトロプレステアーバンチャンピオンロードランナースペランカーピンボールスイッチナムコパックマングラディウスレッキングクルーバイナリーランドボンバーマンエレベーターアクションスパルタンエックスサッカー　ベースボール　F1レースカラテカ
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