ゲームボーイ　カセット　おいらじゃじゃ丸！世界大冒険　箱　説明書付き

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任天堂GAMEBOY用ゲームソフト、ジャレコの「おいらじゃじゃ丸！世界大冒険」です。かなりレアなソフトかと思います。箱、説明書、プラケース付きです。箱のコンディションは良くないですが箱の耳4箇所ついています。動作確認済みです。箱の潰れ、水濡れ対策を万全にして発送致します。#sinsinファミコンブース#sinsinゲームボーイ館#sinsin高額レアファミコンブースファミコン中古 カセットドンキーコングジュニアチャレンジャーアイスクライマーエキサイトバイクバルーンファイトスーパーマリオデビルワールドルイージ任天堂昭和レトロプレステアーバンチャンピオンロードランナースペランカーピンボールスイッチナムコパックマングラディウスレッキングクルーバイナリーランドボンバーマンエレベーターアクションスパルタンエックスサッカー ベースボール F1レースカラテカ