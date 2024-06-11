【刀剣乱舞】わんぱく ぬいぐるみ 水心子正秀 源清麿

ご覧いただきありがとうございます。水心子正秀・源清麿わんぱくぬいぐるみ各1点ずつのセット販売になります。※バラ売りの場合は各6999円になります。受注生産で注文しておりましたが、趣味縮小のため出品いたします。届いた状態のまま、新品未開封にて暗所保管しておりましたm(__)m即購入可お値下げ不可気になる点、ご質問などありましたらコメントくださいませ(.ˬ.)\"よろしくお願いいたします。とうらぶわんぱく！ぬいぐるみ源清麿水心子正秀人気タイトル...刀剣乱舞



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