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【刀剣乱舞】わんぱく ぬいぐるみ 水心子正秀 源清麿
商品番号 X97040224961
商品名

【刀剣乱舞】わんぱく ぬいぐるみ 水心子正秀 源清麿
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。水心子正秀・源清麿わんぱくぬいぐるみ各1点ずつのセット販売になります。※バラ売りの場合は各6999円になります。受注生産で注文しておりましたが、趣味縮小のため出品いたします。届いた状態のまま、新品未開封にて暗所保管しておりましたm(__)m即購入可お値下げ不可気になる点、ご質問などありましたらコメントくださいませ(.ˬ.)\"よろしくお願いいたします。とうらぶわんぱく！ぬいぐるみ源清麿水心子正秀人気タイトル...刀剣乱舞
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