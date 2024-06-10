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商品詳細
使わなくなった為、出品します。本体は背面に使用にともなう擦り傷ありますが、不具合なく使用できます。液晶にはガラスフィルムを貼っていました。フィルムは出品時に取り外しました。液晶面は傷なくきれいです。付属品はACアダプタ、128ギガマイクロSDカード、グリップ、化粧箱となります。（箱の間仕切りは紛失しております）データはSDカード含め、初期化済グリップはあると手放せなくなります!よろしくおねがいします。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEグレーcolor:GRAYゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/stage802797.html
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http://narcologia.ru/goods/passionate648913.html
おまけ有 ニンテンドースイッチライト
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