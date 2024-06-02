j42 ◆掛軸◆幸松春浦 金魚図 絹本竪幅 日本画 古い掛け軸 掛け軸

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j42◆掛軸◆幸松春浦金魚図絹本竪幅日本画骨董品古美術品古い掛け軸掛け軸軸全体のサイズ200cm×37cm(誤差はご了承ください。)古い物ですので、経年による劣化あります。ご理解のある方にお譲りしたく思います。*******************************************幸松春浦(ゆきまつしゅんぽ)：『日本画家。大分県生。名は猪六。姫島竹外・水田竹圃に師事。南画家として帝展・日展で活躍。日本南画院同人。昭和37年（1962）歿、65才。』*******************************************即購入歓迎いたします。ゆうパック発送です。北海道・沖縄への発送は、表示価格＋送料600円になりますので、購入前に地域連絡のコメントをお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具書画など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。日本画骨董品古美術品古い掛け軸掛け軸