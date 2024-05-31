スーパーファミコン　ソフト　ライオンキング

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中古初期動作確認済みです。初期動作確認は当方の本体にて確認しています。付属は写真のものが全てです。中古品の為、スレキズ等ありますので上記の内容と共にご理解の上ご購入お願い致します。厚みの関係で、プチプチに包まず、ビニール袋に入れた後、封筒に入れての発送予定です。ご購入前にご要望がありましたら、プラス200円でコンパクトBOXにて発送させて頂きます。