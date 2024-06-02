日野拓也　真塗内唐松蒔絵食篭　内銀地　共箱／茶道具、食籠、表千家菓子器、略歴付き

◆値下げ交渉はお受けできません＊値下げしました●サイズｃｍ：高さ12 胴径20.6●作品の状態：大きなキズはありません●箱の状態 ：良好●作者略歴付き塗師日野拓也 1962年輪島生まれ1981年：伝統工芸師、村木華邸に弟子入り1985年：日展会員小森克己に師事し修行を重ねる●印象や使う季節など食篭(じきろう)は主に表千家で用いられる蓋付菓子器。漆器なので、炉用の食篭です。外は真塗で側がロクロ目、蓋を開けると内が銀地で唐松蒔絵、青貝入りです。#茶道具 #菓子器 #炉の食篭 #炉の菓子器種類...茶道具



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