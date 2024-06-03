アリス「アリスⅣ ＋ Ⅴ 全曲集」 ギター弾き語り

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商品詳細
アリス「アリスⅣ＋Ⅴ全曲集」ギター弾き語り国際楽譜出版社かなり古い楽譜の本なのでヤケやイタミや汚れなどダメージがあります。状態は写真にてご判断をお願いいたします。本の前半30ページほどはアリスの3人のモノクロ写真が載せられています。アリスの名曲の楽譜が集められている貴重な本です。コレクターの方いかがですか？アリスのコンサートカセットも併せて出品をしているのでよろしくお願いいたします。中古の本ですのでご理解をお願いいたします。完璧を求められる方、神経質な方はお控えください。
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