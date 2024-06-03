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任天堂　GAMEBOYCOLOR/ゲームボーイカラー 動作OK　レッド
商品番号 H49207643620
商品名

任天堂　GAMEBOYCOLOR/ゲームボーイカラー 動作OK　レッド
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名：任天堂GAMEBOYCOLORゲームボーイカラーCGB-001レトロゲーム動作確認済GBCレッド備考：メーカー：任天堂ハード：ゲームボーイカラー本体状態：動作確認済み中古品備考：・カラーピンク・電池とソフトを入れて問題なく動作いたしました※長時間の確認は行っておりません。基本的な動作のみ確認しております。・使用感、汚れ、小さいキズ等あり・ソフトはついておりません
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