ヒプノシスマイク ヒプマイ バスブロ イケブクロ 痛バ 痛バッグ

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ご覧いただきありがとうございます。ヒプノシスマイク/ヒプマイBusterBros!!!/バスターブロス/バスブロイケブクロ/ブクロ魅せトート(大)+缶バッジ+キーホルダー等、かばんに付いているもの全て纏めてのお譲りです。魅せトートは大きい方のサイズです。缶バッジは直接かばんに付けております。外に付けている缶バッジ、キーホルダー共にカバーはありません。缶バッジ等に多少の細かな傷等あるかもしれません。1度ライブ会場に持って出ております。持ち手部分に多少の使用感ございます。底部分に少し汚れがあるように見えますが、それ以外当方目視では目立った汚れ等はないかと思われます。ですが、見落とし箇所があるかもしれません。使用しているものであること・完璧なお品ではないこと・素人検品であることご考慮ください。お写真にて状態をご確認ください。このまま(缶バッジ、キーホルダー等はかばんにつけたまま)の状態での発送となります。上記、ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。即購入大歓迎です！！※プロフィールのご確認もお願い致します山田一郎山田二郎山田三郎痛バ痛バッグ魅せトートラバストラバーストラップグッズ種類···缶バッジ