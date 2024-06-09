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★未使用★極美品Newニンテンドー3DS きせかえプレートパック ハローキティ
商品番号 N83421004191
商品名

★未使用★極美品Newニンテンドー3DS きせかえプレートパック ハローキティ
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 19,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★未使用★極美品Newニンテンドー3DSきせかえプレートパックハローキティ【メーカー生産終了】外箱に多少スレや汚れなどございますので、ご了承ください。●商品状態新品同様、本体未使用です。展示品として使用しておりました。展示品の商品の為、多少の傷がある場合ございます。「Newニンテンドー3DSきせかえプレートパック　ハローキティ」任天堂定価:￥18.360Amazon￥　32.500【セット内容】・Ｎｅｗニンテンドー3DS本体1台きせかえプレート（ハローキティ）上下各1枚・専用タッチペン　1本・SDHCメモリーカード4GB1個・ARカード　6枚・かんたんスタートガイド　1冊・取扱説明書　1冊・ACアダプター#任天堂#ゲーム#GAME#3DS#本体#ハローキティ#ホワイト#3ｄｓ#きせかえ#ニンテンドー#Nintendo#ACアダプター#New#生産終了●発送についてプチプチで梱包して、出来る限り箱に傷がつかぬように配慮させて頂きます。※即購入OKです。※ご不明点などありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい
http://narcologia.ru/goods/peroration403115.html
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