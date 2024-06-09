MAFEX No.109 スパイダーマン(ピーター・B・パーカー) マフェックス

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マフェックスNo.109MAFEXSPIDER-MAN(PeterB.Parker)『SPIDER-MAN：INTOTHESPIDER-VERSE』フィギュア新品未開封です。ラスト1点になります。本商品は新品未開封品のため、初期不良等があった場合はメーカーに直接お問い合わせください。また、箱のスレキズ汚れ等に神経質な方は購入をご遠慮下さい。破損など無いように梱包させて頂きますが、配送業者による破損、紛失なども含め発送後はこちらでは返金等一切責任は負いかねますのでご了承の程、宜しくお願い致します。#メディコム#メディコムトイ#マフェックス#アベンジャーズ#マーベル#スパイダーマン#スパイダーバース#スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバース#スパイダーグウェン#マイルス#ピーター#スパイダーバース#フィギュア#フィギュアーツフィギュア種類...アクションフィギュア性別...男