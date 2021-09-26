トランペット プラクティスミュート ウォレスコレクション

TheWallaceCollectionMuteウォレスコレクションミュートスタジオプラクティストランペット用ミュート底部に付けられた可変レジスターを調整することで、吹奏感の調節が可能です。中古品になりますので、ご利用の上ご購入下さい。#トランペット#プラクティスミュート#ミュート



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