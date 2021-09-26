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トランペット プラクティスミュート ウォレスコレクション
商品番号 S55900229922
商品名

トランペット プラクティスミュート ウォレスコレクション
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TheWallaceCollectionMuteウォレスコレクションミュートスタジオプラクティストランペット用ミュート底部に付けられた可変レジスターを調整することで、吹奏感の調節が可能です。中古品になりますので、ご利用の上ご購入下さい。#トランペット#プラクティスミュート#ミュート
http://narcologia.ru/goods/rebellion151278.html
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