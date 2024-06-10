itzy イェジ ワールドツアー公式うちわ CHECKMATE

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商品詳細
itzyイェジのワールドツアーのうちわです。開封しておりません。大切に保管しております。その他なにかありましたらコメントください。#itzy#イェジ#うちわ#ワルツ#ワールドツアー#リア#リュジン#チェリョン#ユナ#トレカ#イッジ#イッチ#checkmate#JYP#twice#straykids
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