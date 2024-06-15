伝記 ラフマニノフ ニコライ・パジャーノフ

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商品詳細
あらゆる値下げ交渉はできかねますので、値下げメッセージはご遠慮ください（設定した価格で気長にご購入待ちます）。一切メッセージを送らない方針の方は、取引はご遠慮くださるよう願います。購入方法の詳細は私のプロフィールをご覧ください。—-「伝記ラフマニノフ」訳・小林久枝/原作・ニコライ・バジャーノフ現在廃版で新品が入手できない、ラフマニノフの伝記です。表紙による経年劣化やヨレ、見返しにシミ１箇所があります。ただし、一回読んだだけなので、本文の状態は良く、書き込みはしておりません。商品の状態は添付画像を良くご覧ください。なお、値段を高く設定していますが、上述通り廃版のため新品で購入できなく、希少性が高いものです。Amazonなどネットで購入できる古本（Amazonの最安値は6022円。2023年9月22日現在）と比べると、比較的お買い得な値段だと思います。値下げはしない方針なので、値下げ依頼のメッセージはご遠慮ください。他に何がありましたから、どうぞ遠慮なくご連絡ください。#小林久枝#ニコライバジャーノフ#ラフマニノフ
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