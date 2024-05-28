PlayStation 3/PS3 CECH-2500B

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商品詳細
必ず説明文を読んでください。中古品です。動作確認済みです。本体のみになります。キズがございますので、画像にてご確認ください。下記の事項を、ご理解頂ける方のみ購入お願いします。※状 態：汚れや傷がございます。※状態や付属品は写真でご確認下さい。※神経質な方はご遠慮ください。発送方法：送料無料のメルカリ便にてプチプチに巻き発送します。◆取引に関して◆◆配送中商品にダメージが生じた場合も、当方は責任を負いませんのでご了承ください。◆商品には、経年に伴う素材の劣化や気づかない変色、キズなどがあることをご理解の上ご検討ください。◆取引開始後や配送後キャンセル、クレーム等はお取り受け出来ませんのでご了承願います。
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